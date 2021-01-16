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"فيصل بن بندر" يجتمع مع أمين الرياض ووكلاء الأمانة

تناول اللقاء أبرز معوقات العمل وحلولها

اجتمع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، بأمين المنطقة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، يرافقه وكلاء الأمانة.

وقدم الاجتماع عرضًا موجزًا عن الأولويات العملية والمهام الميدانية وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة بها وكالات الأمانة.

واستهل العرض بشرح عن وكالة الخدمات بالأمانة وجهودها في متابعة عدد من الملاحظات بالمدينة وجهود معالجتها السريعة وتطبيق الغرامات وفاعليتها عليها وتنفيذ مبادرات اجتماعية وتثقيفية.

كما شاهد عرضًا عن وكالة المشاريع، أوضح إحصائيات وتقييمات وضع ميدانية وحالة عامة لعدد من المشروعات في المدينة ومواصفاتها القياسية والعالمية.

وتطرق العرض إلى وكالة التخطيط والتعمير ووكالة الأراضي والمساحة والدراسات والإجراءات المكلفين بها في عدد من المواقع والتنظيم المتبع في المهام المتعلقة بهم.

وأشار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إلى الرقابة والعمل على مراحل تطويرها من خلال الخصخصة وتفعيل التقنيات وتعاون الجهات ذات العلاقة مع الأمانة، مبينًا دعم أمير منطقة الرياض، لأهداف الأمانة والتنسيق العالي بين الإمارة والأمانة.

فيما أكد الأمير فيصل بن بندر، على دعم إمارة الرياض، لجهود الأمانة وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات كافة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة.

ونوه بالدعم الكامل والأول من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة ومسارات تطويرها ومكانتها.

وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات.

حضر الاجتماع، وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية، سعود بن عبدالعزيز العريفي.

الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن بندر" يجتمع مع أمين الرياض ووكلاء الأمانة
سبق

اجتمع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، بأمين المنطقة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، يرافقه وكلاء الأمانة.

وقدم الاجتماع عرضًا موجزًا عن الأولويات العملية والمهام الميدانية وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة بها وكالات الأمانة.

واستهل العرض بشرح عن وكالة الخدمات بالأمانة وجهودها في متابعة عدد من الملاحظات بالمدينة وجهود معالجتها السريعة وتطبيق الغرامات وفاعليتها عليها وتنفيذ مبادرات اجتماعية وتثقيفية.

كما شاهد عرضًا عن وكالة المشاريع، أوضح إحصائيات وتقييمات وضع ميدانية وحالة عامة لعدد من المشروعات في المدينة ومواصفاتها القياسية والعالمية.

وتطرق العرض إلى وكالة التخطيط والتعمير ووكالة الأراضي والمساحة والدراسات والإجراءات المكلفين بها في عدد من المواقع والتنظيم المتبع في المهام المتعلقة بهم.

وأشار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إلى الرقابة والعمل على مراحل تطويرها من خلال الخصخصة وتفعيل التقنيات وتعاون الجهات ذات العلاقة مع الأمانة، مبينًا دعم أمير منطقة الرياض، لأهداف الأمانة والتنسيق العالي بين الإمارة والأمانة.

فيما أكد الأمير فيصل بن بندر، على دعم إمارة الرياض، لجهود الأمانة وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات كافة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة.

ونوه بالدعم الكامل والأول من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة ومسارات تطويرها ومكانتها.

وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات.

حضر الاجتماع، وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية، سعود بن عبدالعزيز العريفي.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
07:28 PM

"فيصل بن بندر" يجتمع مع أمين الرياض ووكلاء الأمانة

تناول اللقاء أبرز معوقات العمل وحلولها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، بأمين المنطقة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، يرافقه وكلاء الأمانة.

وقدم الاجتماع عرضًا موجزًا عن الأولويات العملية والمهام الميدانية وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة بها وكالات الأمانة.

واستهل العرض بشرح عن وكالة الخدمات بالأمانة وجهودها في متابعة عدد من الملاحظات بالمدينة وجهود معالجتها السريعة وتطبيق الغرامات وفاعليتها عليها وتنفيذ مبادرات اجتماعية وتثقيفية.

كما شاهد عرضًا عن وكالة المشاريع، أوضح إحصائيات وتقييمات وضع ميدانية وحالة عامة لعدد من المشروعات في المدينة ومواصفاتها القياسية والعالمية.

وتطرق العرض إلى وكالة التخطيط والتعمير ووكالة الأراضي والمساحة والدراسات والإجراءات المكلفين بها في عدد من المواقع والتنظيم المتبع في المهام المتعلقة بهم.

وأشار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إلى الرقابة والعمل على مراحل تطويرها من خلال الخصخصة وتفعيل التقنيات وتعاون الجهات ذات العلاقة مع الأمانة، مبينًا دعم أمير منطقة الرياض، لأهداف الأمانة والتنسيق العالي بين الإمارة والأمانة.

فيما أكد الأمير فيصل بن بندر، على دعم إمارة الرياض، لجهود الأمانة وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات كافة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة.

ونوه بالدعم الكامل والأول من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمنطقة ومسارات تطويرها ومكانتها.

وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات.

حضر الاجتماع، وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية، سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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