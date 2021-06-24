النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير الأميركي في المملكة: ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها

جون أبي زيد: نقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين

أدان السفير الامريكي في السعودية جون أبي زيد؛ الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها.

وقال السفير عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران السفير جون #أبي_زيد: إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف #مطار_أبها الدولي.

وأضاف، ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ قد صرح بأنه عند الساعة (21:10) من (مساء اليوم)، أمس، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السفير الأميركي في المملكة: ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها
سبق

أدان السفير الامريكي في السعودية جون أبي زيد؛ الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها.

وقال السفير عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران السفير جون #أبي_زيد: إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف #مطار_أبها الدولي.

وأضاف، ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ قد صرح بأنه عند الساعة (21:10) من (مساء اليوم)، أمس، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:13 AM

السفير الأميركي في المملكة: ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها

جون أبي زيد: نقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,888

أدان السفير الامريكي في السعودية جون أبي زيد؛ الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها.

وقال السفير عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران السفير جون #أبي_زيد: إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف #مطار_أبها الدولي.

وأضاف، ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ قد صرح بأنه عند الساعة (21:10) من (مساء اليوم)، أمس، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,147
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,996
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,612
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,898

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة