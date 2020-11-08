جراحة ناجحة لتصحيح انحراف عمود فقري بمستشفى الملك فهد بالمدينة

لمريض يعاني من حالة تؤثر على استقرار ثبات الجسم والجهاز التنفسي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بقيادة الدكتور بسام حسين الأحمدي، في تصحيح انحراف عمود فقري بنسبة ٩٠٪، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل بيّن الدكتور بسام الأحمدي استشاري العظام والعمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المشرف على الحالة، أنه تمت معاينة حالة المريض في عيادة جراحة العظام والعمود الفقري، وبعد الكشف الإكلينيكي والسريري وفحوصات الأشعة، تَبَيّن أنها تعاني من (الجنف) وهو مرض يسبب انحراف في العمود الفقري.

وأكد الأحمدي أن درجة الانحراف كانت ٧٠ درجة، وقد تؤثر على استقرار ثبات الجسم، وأيضًا قد تؤثر على الجهاز التنفسي.

وأضاف بعد مناقشة الحالة مع المريضة وذويها، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لتصحيح الانحراف، وأجريت العملية وتم تصحيح العمود الفقري بنسبة ٩٠٪، وخرجت المريضة بعد مكوثها خمسة أيام في المستشفى بحالة صحية جيدة واستمرار متابعتها في العيادات الخارجية.

من جانبه أثنى مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور حسين بن حسن أشقر على التعاون المميز بين الطواقم الطبية، والذي ساهم -بفضل الله- في نجاح العملية الجراحية؛ مطالبًا الجميع ببذل قصارى جهدهم للرقي بمستوى الخدمة المقدمة.