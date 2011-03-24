النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاصيل الجلسة 22.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام مكافحة الغش التجاري

بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المادة الخامسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية "22" من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة "عبر الاتصال المرئي" برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع، وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردًا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.

ويعالج مشروع نظام مكافحة التسول في عشر مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، كما يتضمن النظام عددًا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.

وفي قرار آخر، وافق المجلس في جلسته على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23/ 4/ 1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30/ 11/ 1441هـ، الموافق 21/ 7/ 2020م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.


كما ناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاصيل الجلسة 22.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام مكافحة الغش التجاري
سبق

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية "22" من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة "عبر الاتصال المرئي" برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع، وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردًا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.

ويعالج مشروع نظام مكافحة التسول في عشر مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، كما يتضمن النظام عددًا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.

وفي قرار آخر، وافق المجلس في جلسته على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23/ 4/ 1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30/ 11/ 1441هـ، الموافق 21/ 7/ 2020م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.


كما ناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
03:19 PM

تفاصيل الجلسة 22.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام مكافحة الغش التجاري

بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المادة الخامسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,338

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية "22" من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة "عبر الاتصال المرئي" برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع، وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردًا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.

ويعالج مشروع نظام مكافحة التسول في عشر مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، كما يتضمن النظام عددًا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.

وفي قرار آخر، وافق المجلس في جلسته على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23/ 4/ 1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30/ 11/ 1441هـ، الموافق 21/ 7/ 2020م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.


كما ناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة