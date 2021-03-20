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البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

الصين:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين
سبق

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

الصين:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
10:28 AM

البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين

خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

الصين:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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