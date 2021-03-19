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إطلاق حملة "مستقبلك سياحة" لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية بنهاية 2021

تضمنت عدداً من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

أطلقت وزارة السياحة اليوم حملة بعنوان "مستقبلك سياحة"، التي تهدف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري 2021م في قطاع السياحة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (https://hcdp.mt.gov.sa).

وقامت وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من الجهات من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، بإعداد البرامج اللازمة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية من الذكور والإناث من خلال برامج تدريب وتأهيل متنوعة، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة.

وتضمنت حملة "مستقبلك سياحة" عدداً من الحوافز منها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين، ما سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي، إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، التي تشمل برامج تطويرية للكوادر الوطنية تهدف إلى العمل التدريجي على توطين وظائف القطاع السياحي، وضمان توفر الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتقديم أعلى معايير جودة التعليم من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات صناعة السياحة وفقاً للمعايير العالمية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها وإسهامها في توفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.

وزارة السياحة وظائف

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إطلاق حملة "مستقبلك سياحة" لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية بنهاية 2021
سبق

أطلقت وزارة السياحة اليوم حملة بعنوان "مستقبلك سياحة"، التي تهدف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري 2021م في قطاع السياحة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (https://hcdp.mt.gov.sa).

وقامت وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من الجهات من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، بإعداد البرامج اللازمة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية من الذكور والإناث من خلال برامج تدريب وتأهيل متنوعة، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة.

وتضمنت حملة "مستقبلك سياحة" عدداً من الحوافز منها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين، ما سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي، إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، التي تشمل برامج تطويرية للكوادر الوطنية تهدف إلى العمل التدريجي على توطين وظائف القطاع السياحي، وضمان توفر الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتقديم أعلى معايير جودة التعليم من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات صناعة السياحة وفقاً للمعايير العالمية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها وإسهامها في توفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
10:33 PM

إطلاق حملة "مستقبلك سياحة" لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية بنهاية 2021

تضمنت عدداً من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة السياحة اليوم حملة بعنوان "مستقبلك سياحة"، التي تهدف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري 2021م في قطاع السياحة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.

ويمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (https://hcdp.mt.gov.sa).

وقامت وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من الجهات من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، بإعداد البرامج اللازمة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية من الذكور والإناث من خلال برامج تدريب وتأهيل متنوعة، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة.

وتضمنت حملة "مستقبلك سياحة" عدداً من الحوافز منها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين، ما سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي، إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، التي تشمل برامج تطويرية للكوادر الوطنية تهدف إلى العمل التدريجي على توطين وظائف القطاع السياحي، وضمان توفر الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتقديم أعلى معايير جودة التعليم من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات صناعة السياحة وفقاً للمعايير العالمية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها وإسهامها في توفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.

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