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"الساحة الشعرية" تُفجع بوفاة "العصيمي"

من عمالقة شعر المحاورة في المملكة والخليج

فُجِعت الساحة الشعرية صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف، مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في السعودية ودول الخليج خلال الـفترة الطويلة الماضية.

أسرة تحرير "سبق" تُقَدم العزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الساحة الشعرية" تُفجع بوفاة "العصيمي"
سبق

فُجِعت الساحة الشعرية صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف، مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في السعودية ودول الخليج خلال الـفترة الطويلة الماضية.

أسرة تحرير "سبق" تُقَدم العزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
10:14 AM

"الساحة الشعرية" تُفجع بوفاة "العصيمي"

من عمالقة شعر المحاورة في المملكة والخليج

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
8
7,309

فُجِعت الساحة الشعرية صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف، مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في السعودية ودول الخليج خلال الـفترة الطويلة الماضية.

أسرة تحرير "سبق" تُقَدم العزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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