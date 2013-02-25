إيداع 2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

عن شهر جمادى الثانية لمدارس التحفيظ وأبناء المعلمين المتوفين وطلاب القرى النائية

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الثانية من العام الدراسي الحالي 1442، بمبلغ (2.735.472.34) ريالًا، تُمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.