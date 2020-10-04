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"الفالح" يكرِّم عددًا من الضباط الحاصلين على شهادة أعالي البحار

كرَّم قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، عددًا من الضباط الحاصلين على شهادة أعالي البحار، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 1442/ 2/ 13 بنادي الضباط بالأسطول الغربي.

ووجَّه "الفالح" كلمة، عبَّر من خلالها عن شكره وتقديره للجهود والإنجاز الذي حققوه خلال فترة تدريبهم على متن سفن جلالة الملك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم لمواصلة عطائهم ومسيرتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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"الفالح" يكرِّم عددًا من الضباط الحاصلين على شهادة أعالي البحار
سبق

كرَّم قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، عددًا من الضباط الحاصلين على شهادة أعالي البحار، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 1442/ 2/ 13 بنادي الضباط بالأسطول الغربي.

ووجَّه "الفالح" كلمة، عبَّر من خلالها عن شكره وتقديره للجهود والإنجاز الذي حققوه خلال فترة تدريبهم على متن سفن جلالة الملك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم لمواصلة عطائهم ومسيرتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:16 AM

"الفالح" يكرِّم عددًا من الضباط الحاصلين على شهادة أعالي البحار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرَّم قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، عددًا من الضباط الحاصلين على شهادة أعالي البحار، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 1442/ 2/ 13 بنادي الضباط بالأسطول الغربي.

ووجَّه "الفالح" كلمة، عبَّر من خلالها عن شكره وتقديره للجهود والإنجاز الذي حققوه خلال فترة تدريبهم على متن سفن جلالة الملك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم لمواصلة عطائهم ومسيرتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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