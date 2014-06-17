"آل صافي" يحتفلون بزواج ابنهم "عبدالعزيز" في رنية

احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان.
احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان.
احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان.
احتفل الشاب عبدالعزيز محمد آل صافي، بزواجه من كريمة محمد سالم الفراج.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رنية، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان.