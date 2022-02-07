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172 ألف فحص تشخيصي بأقسام التصوير الطبي بمجمع الملك فيصل بالطائف

شملت الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي وقياس كثافة العظام

كشفت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أن عدد المستفيدين من فحوصات الأشعة التشخيصية خلال 2021 بلغ 172004 مستفيدين.

وشملت الفحوصات الأشعة التلفزيونية، حيث تمّ إجراء 43937 فيما تمّ إجراء 18548 بالأشعة المتنقلة، كما تمّ التصوير بتقنية الأشعة السينية (جهاز متنقل وثابت) بواقع 86647 فحصاً، وإجراء 7506 فحوص بتقنية الرنين المغناطيسي.

وقدّمت خدمة الأشعة المقطعية 12512 فحصاً، والتنظير الإشعاعي 953 فحصاً، إضافة إلى إجراء 16 فحصاً بتقنية الأشعة الداخلية، وقياس كثافة العظام 594 فحصاً، وخدمات الطب النووي 169 فحصاً، في حين بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي "الماموجرام" 1034 فحصاً.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

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172 ألف فحص تشخيصي بأقسام التصوير الطبي بمجمع الملك فيصل بالطائف
سبق

كشفت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أن عدد المستفيدين من فحوصات الأشعة التشخيصية خلال 2021 بلغ 172004 مستفيدين.

وشملت الفحوصات الأشعة التلفزيونية، حيث تمّ إجراء 43937 فيما تمّ إجراء 18548 بالأشعة المتنقلة، كما تمّ التصوير بتقنية الأشعة السينية (جهاز متنقل وثابت) بواقع 86647 فحصاً، وإجراء 7506 فحوص بتقنية الرنين المغناطيسي.

وقدّمت خدمة الأشعة المقطعية 12512 فحصاً، والتنظير الإشعاعي 953 فحصاً، إضافة إلى إجراء 16 فحصاً بتقنية الأشعة الداخلية، وقياس كثافة العظام 594 فحصاً، وخدمات الطب النووي 169 فحصاً، في حين بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي "الماموجرام" 1034 فحصاً.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:52 AM

172 ألف فحص تشخيصي بأقسام التصوير الطبي بمجمع الملك فيصل بالطائف

شملت الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي وقياس كثافة العظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشفت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، أن عدد المستفيدين من فحوصات الأشعة التشخيصية خلال 2021 بلغ 172004 مستفيدين.

وشملت الفحوصات الأشعة التلفزيونية، حيث تمّ إجراء 43937 فيما تمّ إجراء 18548 بالأشعة المتنقلة، كما تمّ التصوير بتقنية الأشعة السينية (جهاز متنقل وثابت) بواقع 86647 فحصاً، وإجراء 7506 فحوص بتقنية الرنين المغناطيسي.

وقدّمت خدمة الأشعة المقطعية 12512 فحصاً، والتنظير الإشعاعي 953 فحصاً، إضافة إلى إجراء 16 فحصاً بتقنية الأشعة الداخلية، وقياس كثافة العظام 594 فحصاً، وخدمات الطب النووي 169 فحصاً، في حين بلغت فحوصات الأشعة التشخيصية للثدي "الماموجرام" 1034 فحصاً.

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