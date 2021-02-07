وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ(5290)، والقصيم بـ(2488)، فالمدينة المنورة بـ(2146)، فالباحة بـ(1253)، وعسير بـ(1246)، والجوف بـ(1200)، وتبوك بـ(960) وحائل بـ(588)، والحدود الشمالية بـ(559)، ثم جازان بـ(339) ونجران بـ(287). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد - 19 خلال الفترة من 18/ 6/ 1442هـ حتى 24/ 6/ 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-07 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد - 19 خلال الفترة من 18/ 6/ 1442هـ حتى 24/ 6/ 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ(5290)، والقصيم بـ(2488)، فالمدينة المنورة بـ(2146)، فالباحة بـ(1253)، وعسير بـ(1246)، والجوف بـ(1200)، وتبوك بـ(960) وحائل بـ(588)، والحدود الشمالية بـ(559)، ثم جازان بـ(339) ونجران بـ(287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 03:55 PM

الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع قالت: سجلت الرياض العدد الأعلى بواقع بـ 8935 مخالفة تلتها منطقة مكة المكرمة





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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد - 19 خلال الفترة من 18/ 6/ 1442هـ حتى 24/ 6/ 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ(5290)، والقصيم بـ(2488)، فالمدينة المنورة بـ(2146)، فالباحة بـ(1253)، وعسير بـ(1246)، والجوف بـ(1200)، وتبوك بـ(960) وحائل بـ(588)، والحدود الشمالية بـ(559)، ثم جازان بـ(339) ونجران بـ(287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.