"تخصصي الطائف" يستخدم منصة "مدرستي" لنشر الوعي بين الطلاب والطالبات

عبر مبادرة "عزز سلوكك" التوعوية التي استفاد منها 7861 حتى الآن

حاز مركز السموم والغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، التفوق بعد أن نجح في إطلاق مبادرة "عزز سلوكك" وبلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن، أكثر 7861 مستفيداً من الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي حسن الزهراني؛ أن المبادرة تشكل شراكة مجتمعية فاعلة بين المستشفى وإدارة التعليم بالطائف التي تسعى لتعزيز السلوك الصحي لدى الطلاب والطالبات من خلال استخدام منصة "مدرستي" لبث المحتوى التفاعلي الذي نستهدف به الوصول إلى مليون مستفيد على مستوى وزارة التعليم والأسر بالمجتمع.

وقال المشرف العام على مركز الغدد الصماء والسكري بالمستشفى الدكتور حميد السواط، إن المبادرة موجهة لأبنائنا وبناتنا الطالبات من خلال تقديم محتوى توعوي يتضمن نصائح أثناء يومهم الدراسي من ابدأ يومك بالإفطار وتجنب الأكل في أثناء الحصص والأكل في أوقاته مع العائلة والحركة بين الحصص وفي أوقات الراحة لأنها تعمل على تجديد الطاقة الحركية والذهنية والحرص على شرب السوائل والتعرض لأشعة الشمس، كما يتضمن الفيديو مسابقة لقياس الأثر لمعرفة مدى استفادتهم من هذه النصائح.

تجدر الإشارة إلى أن مركز السكر من المراكز المتقدمة التي تحتوي على مختلف الأجهزة الطبية والكوادر البشرية، ما أسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من مرضى السكري.