النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة تعمل في نهل الرمال دون تصريح

لنتائجها السلبية على الاقتصاد والبيئة والتعدي على الممتلكات

ضبط مراقبو إدارة التعديات في بلدية محافظة القريات اليوم 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح رئيس بلدية القريات، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أنه جرى ضبط (3) جرافات و(6) شاحنات، استُخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من الجهة المعنية، وسلّمت المعدات المضبوطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال المهندس "الشمري": "جرى التوجيه بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يُضبط في عمليات نهل الرمال، مع تطبيق أقصى العقوبات والإجراءات بحقه، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال التي ينتج منها أضرار اقتصادية وبيئية، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء".

وشدّد على أن عمليات نهل الرمال لها نتائج سلبية على الاقتصاد والبيئة، وكذلك تجريف الأراضي، والتعدي على الممتلكات العامة دون وجه حق. مؤكدًا أن البلدية لا تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال، وتطبيق النظام بحقهم. لافتًا الانتباه إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عن طريق مركز البلاغات (940) الذي يعمل على مدار الساعة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة تعمل في نهل الرمال دون تصريح
سبق

ضبط مراقبو إدارة التعديات في بلدية محافظة القريات اليوم 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح رئيس بلدية القريات، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أنه جرى ضبط (3) جرافات و(6) شاحنات، استُخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من الجهة المعنية، وسلّمت المعدات المضبوطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال المهندس "الشمري": "جرى التوجيه بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يُضبط في عمليات نهل الرمال، مع تطبيق أقصى العقوبات والإجراءات بحقه، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال التي ينتج منها أضرار اقتصادية وبيئية، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء".

وشدّد على أن عمليات نهل الرمال لها نتائج سلبية على الاقتصاد والبيئة، وكذلك تجريف الأراضي، والتعدي على الممتلكات العامة دون وجه حق. مؤكدًا أن البلدية لا تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال، وتطبيق النظام بحقهم. لافتًا الانتباه إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عن طريق مركز البلاغات (940) الذي يعمل على مدار الساعة.


01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:25 PM

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة تعمل في نهل الرمال دون تصريح

لنتائجها السلبية على الاقتصاد والبيئة والتعدي على الممتلكات

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
1
1,548

ضبط مراقبو إدارة التعديات في بلدية محافظة القريات اليوم 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح رئيس بلدية القريات، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أنه جرى ضبط (3) جرافات و(6) شاحنات، استُخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من الجهة المعنية، وسلّمت المعدات المضبوطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال المهندس "الشمري": "جرى التوجيه بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يُضبط في عمليات نهل الرمال، مع تطبيق أقصى العقوبات والإجراءات بحقه، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال التي ينتج منها أضرار اقتصادية وبيئية، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء".

وشدّد على أن عمليات نهل الرمال لها نتائج سلبية على الاقتصاد والبيئة، وكذلك تجريف الأراضي، والتعدي على الممتلكات العامة دون وجه حق. مؤكدًا أن البلدية لا تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال، وتطبيق النظام بحقهم. لافتًا الانتباه إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عن طريق مركز البلاغات (940) الذي يعمل على مدار الساعة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,409
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة