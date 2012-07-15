عملية هي الأولى من نوعها بالجبيل .. استئصال ورم مُعقد من عين مواطن

بعد معاناة استمرت عامين وتشوّه في شكل العين .. ودون أيّ مضاعفات

نجح الفريق الطبي ببرنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل أخيراً، بقيادة استشارية جراحة تجميل العيون ومجرى الدمع وجراحة حجاج العين، الدكتورة زينب بنت يوسف الحباب؛ في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم متضخم في حجاج العين اليمنى لمريض يبلغ 48 عاماً، حيث تعد هذه العملية الأولى من نوعها في تاريخ الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

من جانبها، بيّنت الدكتورة الحباب؛ أن المريض تم تحويله للعيادة بتشخيص أورام بعد معاناة استمرت سنتين دون استجابة لأي علاج.

وتطرقت إلى أنه تم فحص المريض بعيادة جراحة العيون التجميلية عقب تحويله إليها كحالة ورم دموي متقدم بالحجاج الأيمن للبدء بالعلاج الاشعاعي ولوحظ بعد عمل الفحوص والأشعة وجود ورم متضخم بطول 2 سم وعرض 1.5سم وسماكة 1.5 سم فوق العين اليمنى تسبّب في تشوّه شكل العين وسبّب ضغطاً على العين اليمنى للمريض.

وأَضافت الحباب؛ أنه قد تقرّر إجراء عملية جراحة لاستئصال الورم وتكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح حيث تم استئصال كامل الورم دون أي مضاعفات في أثناء الجراحة، ووضع المريض تحت المراقبة والملاحظة لمدة شهر لوحظ خلالها تحسن عام في الوظائف الحيوية بجسم المريض.

جديرٌ بالذكر أنه تم إدخال عيادة عمليات جراحة تجميل العيون ومجرى الدمع وجراحة حجاج العين بالخدمات الصحة للهيئة الملكية حيث تقدم هذه العيادة عمليات كسور عظام العين وأورام العين وتجميل العيون.