ثروة السعودية تُهدي المنطقة الشرقية واجهة بحرية بمساحة 200 ألف متر مربع

ضمن مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع، وانطلاقًا من توجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لمساهمة القطاع الخاص في رفع معدلات جودة الحياة، قامت شركة ثروة السعودية بتطوير الواجهة البحرية المحاذية لمشروعها الجديد "مدينة ثروة" الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه، والذي يقع في منتصف المسافة بين الركن الشرقي لمدينة الدمام وشمال مدينة الخبر على امتداد طريق الكورنيش شرق المملكة العربية السعودية.

كما قامت الشركة بتنفيذ مسار طريق الكورنيش بطول 4 كيلو مترات، بالإضافة إلى تنفيذ الواجهة البحرية بعرض 100 متر، وبمساحة تقارب 200 ألف متر مربع، وبتصميم خلاب تسعى من خلاله الشركة إلى تقديم قيمة مضافة للمنطقة الشرقية تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.

ويقام مشروع "مدينة ثروة" على مساحة ضخمه تزيد على 4 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد من قِبَل أمانة المنطقة الشرقية بالرقم (ش د 1450) للاستخدامات السكنية (دورين وأربعة أدوار) والاستثماري والتجاري، وتم تنفيذه بكل احترافية ودقة متناهية في مدة لا تتجاوز السنة والنصف؛ للمساهمة في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتلبية احتياجات سكان المنطقة، كما تم تنفيذ وتطوير البنية التحتية وفق أحدث المواصفات وبكامل الخدمات التي من المتوقع أن يستفيد منها ما يقارب 31 ألف نسمة.

وأكد إبراهيم بن محمد العبدالكريم عضو مجلس المديرين في "ثروة السعودية"، أن مبادرة الشركة بتنفيذ امتداد طريق كورنيش الخبر الشمالي والواجهة البحرية في مشروعها الجديد "مدينة ثروة" وجزء من طريق كورنيش الخبر الشمالي؛ يأتي انطلاقًا من رؤية الملاك ورغبتهم في وضع بصمة مميزة في المنطقة، وتنفيذ مكان جاذب ومميز يكمل مشاهد الجمال في ساحل المنطقة الشرقية، وقال: "تم تنفيذ امتداد طريق كورنيش الخبر الشمالي والواجهة البحرية بمواصفات فنية عالية تراعي في المقام الأول حماية البيئة، والحفاظ على مواردها، وهي هدية لأهالي المنطقة بما يساهم في زيادة مساحات الجمال والإبداع الحضري الذي ينعكس إيجابًا على حياة السكان".

وأضاف العبدالكريم: "نشكر أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الأمين م.فهد الجبير، على دعمهم وتسهيل مبادرات القطاع الخاص لخدمة المنطقة".