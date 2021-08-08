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"إسلامية مكة" تشارك في "مبادرة وطن" بأكثر من 200 برنامج دعوي

تستهدف تعزيز الانتماء وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بمبادرة وطن، والذي تنطلق فعالياتها يوم غدٍ الاثنين بتنفيذ أكثر من 200 برنامج دعوي يقدمها نخبة من الدعاة والداعيات في المساجد وعبر الوسائط الإلكترونية بمختلف المراكز والمحافظات بالمنطقة.

وتستهدف المبادرة تعزيز مقومات حب الوطن، وحقوقه، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البيت الحرام، وتعزيز القيم الإسلامية، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.

يُشار إلى أن مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة تأتي استنادًا إلى توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشن المبادرة التي تنفذها كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية وتنمية شعور الانتماء إلى المنطقة.

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"إسلامية مكة" تشارك في "مبادرة وطن" بأكثر من 200 برنامج دعوي
سبق

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بمبادرة وطن، والذي تنطلق فعالياتها يوم غدٍ الاثنين بتنفيذ أكثر من 200 برنامج دعوي يقدمها نخبة من الدعاة والداعيات في المساجد وعبر الوسائط الإلكترونية بمختلف المراكز والمحافظات بالمنطقة.

وتستهدف المبادرة تعزيز مقومات حب الوطن، وحقوقه، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البيت الحرام، وتعزيز القيم الإسلامية، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.

يُشار إلى أن مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة تأتي استنادًا إلى توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشن المبادرة التي تنفذها كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية وتنمية شعور الانتماء إلى المنطقة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:48 PM

"إسلامية مكة" تشارك في "مبادرة وطن" بأكثر من 200 برنامج دعوي

تستهدف تعزيز الانتماء وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

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عبدالله العنزي - الرياض
0
139

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بمبادرة وطن، والذي تنطلق فعالياتها يوم غدٍ الاثنين بتنفيذ أكثر من 200 برنامج دعوي يقدمها نخبة من الدعاة والداعيات في المساجد وعبر الوسائط الإلكترونية بمختلف المراكز والمحافظات بالمنطقة.

وتستهدف المبادرة تعزيز مقومات حب الوطن، وحقوقه، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البيت الحرام، وتعزيز القيم الإسلامية، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.

يُشار إلى أن مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة تأتي استنادًا إلى توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشن المبادرة التي تنفذها كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية وتنمية شعور الانتماء إلى المنطقة.

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