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الحياة الفطرية و"الثروة السمكية" تعاين جنوح 40 دولفينًا على شواطئ أملج

للرياح والأمواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجدها في هذه المنطقة الضحلة

وقفت وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة، على جنوح 40 دولفينًا على شواطئ محافظة أملج.

وفي هذا الإطار قام فريق علمي مشترك بعد تلقي بلاغ من المواطنين بالمنطقة بمعاينة الدلافين، واتضح أنها 40 دولفينًا جنحت مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بأحد المواقع على شواطئ أملج صباح اليوم الأربعاء بسبب الرياح والأمواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجد الدلافين في هذه المنطقة الضحلة؛ حيث لم تستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة؛ مما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وقد تم انقياد الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن ظاهرة جنوح الثدييات البحرية على الشواطئ تحدث على جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي ظاهرة كانت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميًّا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح على الشواطئ بشكل متكرر.

ووجه الدكتور قربان شكره للمواطنين على تفاعلهم بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين وتفاعلهم الذي يؤكد الحس الوطني لحفظ ثروات الوطن الفطرية، كما ناشد المواطنين بالتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات لنا وللأجيال القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحياة الفطرية و"الثروة السمكية" تعاين جنوح 40 دولفينًا على شواطئ أملج
سبق

وقفت وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة، على جنوح 40 دولفينًا على شواطئ محافظة أملج.

وفي هذا الإطار قام فريق علمي مشترك بعد تلقي بلاغ من المواطنين بالمنطقة بمعاينة الدلافين، واتضح أنها 40 دولفينًا جنحت مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بأحد المواقع على شواطئ أملج صباح اليوم الأربعاء بسبب الرياح والأمواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجد الدلافين في هذه المنطقة الضحلة؛ حيث لم تستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة؛ مما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وقد تم انقياد الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن ظاهرة جنوح الثدييات البحرية على الشواطئ تحدث على جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي ظاهرة كانت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميًّا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح على الشواطئ بشكل متكرر.

ووجه الدكتور قربان شكره للمواطنين على تفاعلهم بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين وتفاعلهم الذي يؤكد الحس الوطني لحفظ ثروات الوطن الفطرية، كما ناشد المواطنين بالتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات لنا وللأجيال القادمة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:11 PM

الحياة الفطرية و"الثروة السمكية" تعاين جنوح 40 دولفينًا على شواطئ أملج

للرياح والأمواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجدها في هذه المنطقة الضحلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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وقفت وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة، على جنوح 40 دولفينًا على شواطئ محافظة أملج.

وفي هذا الإطار قام فريق علمي مشترك بعد تلقي بلاغ من المواطنين بالمنطقة بمعاينة الدلافين، واتضح أنها 40 دولفينًا جنحت مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بأحد المواقع على شواطئ أملج صباح اليوم الأربعاء بسبب الرياح والأمواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجد الدلافين في هذه المنطقة الضحلة؛ حيث لم تستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة؛ مما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وقد تم انقياد الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن ظاهرة جنوح الثدييات البحرية على الشواطئ تحدث على جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي ظاهرة كانت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميًّا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح على الشواطئ بشكل متكرر.

ووجه الدكتور قربان شكره للمواطنين على تفاعلهم بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين وتفاعلهم الذي يؤكد الحس الوطني لحفظ ثروات الوطن الفطرية، كما ناشد المواطنين بالتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات لنا وللأجيال القادمة.

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