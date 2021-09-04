وفد يشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي للترويج لصناعة السينما السعودية

بمشاركة فريق المواهب السعودية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مواصلة تعاونه مع هيئة الأفلام لدعم وتطوير المواهب السعودية؛ إذ يعتزم ابتعاث ثماني مواهب سعودية لمرافقة وفده المشارك في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا، التي تنطلق من 1 إلى 11 سبتمبر 2021.

ويعتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات، منها أمسية للاحتفاء بالمرأة في السينما، وإسهاماتها في هذا المجال، وتشجيع الأجيال القادمة من المواهب النسائية القادرة على التعبير عن إبداعاتها، وبما يوصل صوتها إلى العالم.

وتعد مشاركة فريق المواهب السعودية في مهرجان البندقية فرصة حقيقية لتنمية أعضاء الفريق، ومنحهم الخبرة اللازمة للنجاح على منصات عالمية، والاحتكاك بصناع السينما الدوليين، وبحث أوجه التعاون المستقبلية، والتواصل مع صناع القرار والاستوديوهات والمهتمين بالإنتاج المشترك، إضافة إلى حضور ندوات وورش عمل، وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ومشاهدة أحدث ما تقدمه السينما العالمية.