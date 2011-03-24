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11 ألف وحدة بلفظ الجلالة.. شاهد تكامل نظام الإنارة بالمسجد النبوي

٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام

تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الارتقاء بمنظومة الخدمات وتقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد النبوي وقاصديه، ومن خلال مشروع التوسعة السعودية الأولى، أنشأت الحكومة السعودية محطة خاصة لإضاءة المسجد النبوي الشريف وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة وبأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة .

آلية العمل والتحكم
توجد بالمسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له وحدات إنارة متنوعة في الشكل، والحجم والقوة الكهربائية، ويتم التحكم في أنظمة الإنارة وكثافتها من خلال غرف التحكم الرئيسية، كما تسعى الوكالة إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة ودراسة تطويرها.

30 نوعًا للوحدات
ويحتوي المسجد النبوي الشريف على أكثر من 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد عن 118 ألف وحدة.

الإنارة بالأرقام
ويصل عدد النجفات إلى ٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام، كما يوجد أكثر من ٨٠٠٠ وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة، وما يقارب 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.

الساحات والمنائر
كما توجد كشافات تصل قوتها من 1000 إلى 2000 واط ، وذلك لإنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.

المسجد النبوي الإنارة بالمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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11 ألف وحدة بلفظ الجلالة.. شاهد تكامل نظام الإنارة بالمسجد النبوي
سبق

تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الارتقاء بمنظومة الخدمات وتقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد النبوي وقاصديه، ومن خلال مشروع التوسعة السعودية الأولى، أنشأت الحكومة السعودية محطة خاصة لإضاءة المسجد النبوي الشريف وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة وبأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة .

آلية العمل والتحكم
توجد بالمسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له وحدات إنارة متنوعة في الشكل، والحجم والقوة الكهربائية، ويتم التحكم في أنظمة الإنارة وكثافتها من خلال غرف التحكم الرئيسية، كما تسعى الوكالة إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة ودراسة تطويرها.

30 نوعًا للوحدات
ويحتوي المسجد النبوي الشريف على أكثر من 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد عن 118 ألف وحدة.

الإنارة بالأرقام
ويصل عدد النجفات إلى ٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام، كما يوجد أكثر من ٨٠٠٠ وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة، وما يقارب 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.

الساحات والمنائر
كما توجد كشافات تصل قوتها من 1000 إلى 2000 واط ، وذلك لإنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
03:06 PM

11 ألف وحدة بلفظ الجلالة.. شاهد تكامل نظام الإنارة بالمسجد النبوي

٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
3
9,126

تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الارتقاء بمنظومة الخدمات وتقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد النبوي وقاصديه، ومن خلال مشروع التوسعة السعودية الأولى، أنشأت الحكومة السعودية محطة خاصة لإضاءة المسجد النبوي الشريف وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة وبأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة .

آلية العمل والتحكم
توجد بالمسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له وحدات إنارة متنوعة في الشكل، والحجم والقوة الكهربائية، ويتم التحكم في أنظمة الإنارة وكثافتها من خلال غرف التحكم الرئيسية، كما تسعى الوكالة إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة ودراسة تطويرها.

30 نوعًا للوحدات
ويحتوي المسجد النبوي الشريف على أكثر من 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد عن 118 ألف وحدة.

الإنارة بالأرقام
ويصل عدد النجفات إلى ٣٠٤ نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة في الأشكال والأحجام، كما يوجد أكثر من ٨٠٠٠ وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة، وما يقارب 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.

الساحات والمنائر
كما توجد كشافات تصل قوتها من 1000 إلى 2000 واط ، وذلك لإنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.

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