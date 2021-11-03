"نتفليكس للترفيه" تطلق أولى ألعابها الإلكترونية للهواتف الذكية

للجوالات التي تعمل بنظام أندرويد

أعلنت شبكة نتفليكس للترفيه على الإنترنت، إطلاق أولى ألعابها الإلكترونية للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تسعى لاقتحام سوق الألعاب المتاحة عن طريق اشتراك؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

بدأت الشركة أولى خطواتها الثلاثاء، بطرح تحديثات لتطبيق نتفليكس على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ومن خلال هذا التحديث يتم عرض الألعاب المتاحة للتنزيل.

وبدأت الشركة بعرض خمس ألعاب لمستخدمي الهواتف الذكية يمكن الاشتراك فيها وتحميلها.

وتَعِدُ الشركة بالمزيد من الألعاب في المستقبل، وسوف تكون بدون عرض إعلانات أثناء اللعب، وبدون طلبات شراء داخل التطبيق مثل تلك الشائعة في ألعاب الهواتف المحمولة الأخرى.

ومن بين الألعاب الخمس التي تم إطلاقها مع الخدمة، هناك اثنتان مرتبطتان بمسلسل أشياء غريبة (Stranger Things) الشهير لعملاق البث المباشر.