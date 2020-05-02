"الصحة" : تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 25459
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 25495 إصابة.
وبلغت نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة ولله الحمد.
وتابع متحدث "الصحة" بالقول: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 176 متوفىً.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" : تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 25459
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-02
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 25495 إصابة.
وبلغت نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة ولله الحمد.
وتابع متحدث "الصحة" بالقول: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 176 متوفىً.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:43 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:02 PM
"الصحة" : تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 25459
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 25495 إصابة.
وبلغت نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة ولله الحمد.
وتابع متحدث "الصحة" بالقول: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 176 متوفىً.