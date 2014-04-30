النيابة العامة: لا يجوز إيذاء الموقوف.. ويجب إخباره بأسباب توقيفه

قالت: يكون له الحق بالاتصال بمن يرى إبلاغه

أكدت النيابة العامةأنه عند إيقاف المتهم يجب أن يعامَل بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًّا أو معنويًّا، وإخبار المتهم بأسباب توقيفه، ويكون له الحق بالاتصال بمن يرى إبلاغه، وإبلاغ مرجع المتهم إذا كان موظفًا فور صدور الأمر باستمرار توقيفه.

وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي في "توتير": يجب أن يعامَل الموقوف بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًّا أو معنويًّا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، ويجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه".