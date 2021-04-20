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البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون

يأتي ذلك انطلاقًا من دوره لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له

أعلن البنك المركزي السعودي عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون، لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

ويدعو البنك المركزي السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/Finance.aspx .

البنك المركزي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون، لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

ويدعو البنك المركزي السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/Finance.aspx .

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:20 PM

البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون

يأتي ذلك انطلاقًا من دوره لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون، لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

ويدعو البنك المركزي السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/Finance.aspx .

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