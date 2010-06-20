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جيبوتي تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط ونجران

أكدت وقوفها مع ‎المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها

أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.

وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: "في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبها الشقيق الأمن والسلام، تستمر الميليشيات الانقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولا تخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدًا للمنطقة وتقويضًا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جيبوتي تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط ونجران
سبق

أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.

وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: "في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبها الشقيق الأمن والسلام، تستمر الميليشيات الانقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولا تخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدًا للمنطقة وتقويضًا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:25 AM

جيبوتي تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط ونجران

أكدت وقوفها مع ‎المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جيبوتي
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أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.

وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: "في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبها الشقيق الأمن والسلام، تستمر الميليشيات الانقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولا تخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدًا للمنطقة وتقويضًا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.

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