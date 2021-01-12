"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وضباب ورياح وأتربة مثارة

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي عسير الباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهَين لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية، وضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الثلاثاء. ونبه المنطقة بأمطار رعدية، تشمل البرك حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع وينبع وبدر، حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.