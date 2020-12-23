أمطار رعدية تواعد جازان في حالة تستمر لـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والحرث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والحرث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والحرث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.