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"كفالة" يتمكن من مساندة 4,945 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة

عبر حزمة من المبادرات بموافقة القيادة لتخفيف آثار جائحة كورونا

استطاع برنامج "كفالة" من مساندة 4,945 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، من خلال برامجه المتعددة لضمان التمويل.

وارتفع خلال فترة جائحة كورونا، عدد جهات التمويل المشاركة مع البرنامج من 12 جهة إلى 33 جهة تمويلية مرخصة من البنك السعودي المركزي "ساما".

وارتفعت قيمة الكفالات المصدرة بنسبة 156 بالمائة عن العام السابق، فيما بلغ قيمة التمويل خلال عام 15.2 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 106% عن العام السابق، ومنها يهدف البرنامج تحفيز جهات التمويل لتوفير التمويل اللازم لحماية المنشآت من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أصابت مختلف دول العالم تحديدًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبموافقة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - فقد تم إطلاق حزمة من المبادرات لتخفيف الآثار عن هذه المؤسسات التجارية، كان من أهمها رفع برنامج "كفالة" الحد الأقصى لكفالة منشآت متناهية الصغر حتى مليوني وخمسمائة ألف ريال.

فيما حدد سقف الكفالة لبرنامج المنشآت الصغيرة إلى خمسة ملايين ريال، ووصل ضمان التمويل للمنشآت المتوسطة إلى 15 مليون ريال. مع توفير ضمانات تصل إلى 95% من قيمة التمويل وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر وإعفاء المنشآت من رسوم التمويل، وعدم مطالبة المنشآت لضمانات عينية.

من جهته، أشاد مدير عام البرنامج، همام هاشم، بالتعاون الناجح مع القطاعات الحكومية من أهمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق التنمية الوطني الشركاء الاستراتيجيين، حيث قدموا كل التسهيلات المالية والدعم اللازم لهذه للمؤسسات المستفيدة.

وقال مدير عام البرنامج، همام هاشم، إن البنوك السعودية لعبت دورًا بارزًا بمشاركتها في البرنامج، بالإضافة لأكثر من 18 شركة تمويلية وخمس حاضنات أعمال من ضمنها حاضنة أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" ومبادرة "نساند" من سابك.

ويقدم برنامج "كفالة" العديد من المنتجات التمويلية التي تغطي كل القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد.

وأضاف همام هاشم، أن المنتجات التمويلية تشمل فئات المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل الكفالة الاعتيادية، المنشآت الناشئة، رأس المال العامل، قطاع السياحة، محفظة الكفالات ومحفظة الكفالات الناشئة.

فضلاً عن أنه تم أيضًا إصدار منتج جديد، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) باسم "منتج الكفالة المسبقة".

وكذلك تمكين المنشآت للتقدم للحصول على التمويل عن طريق بوابة التمويل –منشآت.

وأشاد مدير عام "كفالة"، همام هاشم، بتضافر الجهود المبذولة من فريق كفالة طيلة الفترة الماضية، وحرصهم على تلبية احتياجات المستفيدين، وتسيير عملياتهم، بما يضمن تحقيق أهدافهم المنشودة مع تطلعات المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتشجيعهم لبذل المزيد لخدمة شباب وشابات الوطن الغالي من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

برنامج كفالة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفالة" يتمكن من مساندة 4,945 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة
سبق

استطاع برنامج "كفالة" من مساندة 4,945 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، من خلال برامجه المتعددة لضمان التمويل.

وارتفع خلال فترة جائحة كورونا، عدد جهات التمويل المشاركة مع البرنامج من 12 جهة إلى 33 جهة تمويلية مرخصة من البنك السعودي المركزي "ساما".

وارتفعت قيمة الكفالات المصدرة بنسبة 156 بالمائة عن العام السابق، فيما بلغ قيمة التمويل خلال عام 15.2 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 106% عن العام السابق، ومنها يهدف البرنامج تحفيز جهات التمويل لتوفير التمويل اللازم لحماية المنشآت من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أصابت مختلف دول العالم تحديدًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبموافقة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - فقد تم إطلاق حزمة من المبادرات لتخفيف الآثار عن هذه المؤسسات التجارية، كان من أهمها رفع برنامج "كفالة" الحد الأقصى لكفالة منشآت متناهية الصغر حتى مليوني وخمسمائة ألف ريال.

فيما حدد سقف الكفالة لبرنامج المنشآت الصغيرة إلى خمسة ملايين ريال، ووصل ضمان التمويل للمنشآت المتوسطة إلى 15 مليون ريال. مع توفير ضمانات تصل إلى 95% من قيمة التمويل وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر وإعفاء المنشآت من رسوم التمويل، وعدم مطالبة المنشآت لضمانات عينية.

من جهته، أشاد مدير عام البرنامج، همام هاشم، بالتعاون الناجح مع القطاعات الحكومية من أهمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق التنمية الوطني الشركاء الاستراتيجيين، حيث قدموا كل التسهيلات المالية والدعم اللازم لهذه للمؤسسات المستفيدة.

وقال مدير عام البرنامج، همام هاشم، إن البنوك السعودية لعبت دورًا بارزًا بمشاركتها في البرنامج، بالإضافة لأكثر من 18 شركة تمويلية وخمس حاضنات أعمال من ضمنها حاضنة أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" ومبادرة "نساند" من سابك.

ويقدم برنامج "كفالة" العديد من المنتجات التمويلية التي تغطي كل القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد.

وأضاف همام هاشم، أن المنتجات التمويلية تشمل فئات المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل الكفالة الاعتيادية، المنشآت الناشئة، رأس المال العامل، قطاع السياحة، محفظة الكفالات ومحفظة الكفالات الناشئة.

فضلاً عن أنه تم أيضًا إصدار منتج جديد، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) باسم "منتج الكفالة المسبقة".

وكذلك تمكين المنشآت للتقدم للحصول على التمويل عن طريق بوابة التمويل –منشآت.

وأشاد مدير عام "كفالة"، همام هاشم، بتضافر الجهود المبذولة من فريق كفالة طيلة الفترة الماضية، وحرصهم على تلبية احتياجات المستفيدين، وتسيير عملياتهم، بما يضمن تحقيق أهدافهم المنشودة مع تطلعات المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتشجيعهم لبذل المزيد لخدمة شباب وشابات الوطن الغالي من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
03:17 PM

"كفالة" يتمكن من مساندة 4,945 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة

عبر حزمة من المبادرات بموافقة القيادة لتخفيف آثار جائحة كورونا

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عبدالله الراجحي - الرياض
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استطاع برنامج "كفالة" من مساندة 4,945 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، من خلال برامجه المتعددة لضمان التمويل.

وارتفع خلال فترة جائحة كورونا، عدد جهات التمويل المشاركة مع البرنامج من 12 جهة إلى 33 جهة تمويلية مرخصة من البنك السعودي المركزي "ساما".

وارتفعت قيمة الكفالات المصدرة بنسبة 156 بالمائة عن العام السابق، فيما بلغ قيمة التمويل خلال عام 15.2 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 106% عن العام السابق، ومنها يهدف البرنامج تحفيز جهات التمويل لتوفير التمويل اللازم لحماية المنشآت من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أصابت مختلف دول العالم تحديدًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبموافقة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - فقد تم إطلاق حزمة من المبادرات لتخفيف الآثار عن هذه المؤسسات التجارية، كان من أهمها رفع برنامج "كفالة" الحد الأقصى لكفالة منشآت متناهية الصغر حتى مليوني وخمسمائة ألف ريال.

فيما حدد سقف الكفالة لبرنامج المنشآت الصغيرة إلى خمسة ملايين ريال، ووصل ضمان التمويل للمنشآت المتوسطة إلى 15 مليون ريال. مع توفير ضمانات تصل إلى 95% من قيمة التمويل وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر وإعفاء المنشآت من رسوم التمويل، وعدم مطالبة المنشآت لضمانات عينية.

من جهته، أشاد مدير عام البرنامج، همام هاشم، بالتعاون الناجح مع القطاعات الحكومية من أهمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق التنمية الوطني الشركاء الاستراتيجيين، حيث قدموا كل التسهيلات المالية والدعم اللازم لهذه للمؤسسات المستفيدة.

وقال مدير عام البرنامج، همام هاشم، إن البنوك السعودية لعبت دورًا بارزًا بمشاركتها في البرنامج، بالإضافة لأكثر من 18 شركة تمويلية وخمس حاضنات أعمال من ضمنها حاضنة أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" ومبادرة "نساند" من سابك.

ويقدم برنامج "كفالة" العديد من المنتجات التمويلية التي تغطي كل القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد.

وأضاف همام هاشم، أن المنتجات التمويلية تشمل فئات المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل الكفالة الاعتيادية، المنشآت الناشئة، رأس المال العامل، قطاع السياحة، محفظة الكفالات ومحفظة الكفالات الناشئة.

فضلاً عن أنه تم أيضًا إصدار منتج جديد، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) باسم "منتج الكفالة المسبقة".

وكذلك تمكين المنشآت للتقدم للحصول على التمويل عن طريق بوابة التمويل –منشآت.

وأشاد مدير عام "كفالة"، همام هاشم، بتضافر الجهود المبذولة من فريق كفالة طيلة الفترة الماضية، وحرصهم على تلبية احتياجات المستفيدين، وتسيير عملياتهم، بما يضمن تحقيق أهدافهم المنشودة مع تطلعات المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتشجيعهم لبذل المزيد لخدمة شباب وشابات الوطن الغالي من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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