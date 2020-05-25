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"أسرية صوير" تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج

تناولت المجالات النفسية والتدريبية والقيم التربوية

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير، البرنامج التدريبي "الحياة السعيدة" والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، والذي نفذه المدرب المعتمد سعد بن خميس الشراري.

وتعددت محاور البرنامج وتنوعت في عددٍ من المجالات النفسية والتدريبية والقيم التربوية، حيث تعرّف الشباب على شروط تحقيق السعادة والاستقرار بين الزوجين، كما تعرفوا على مهارات الاشباع العاطفي والنفسي وتحقيق التوافق بين الزوجين، إضافة إلى الاحتياجات النفسية لهما.

كما ناقش المدرب "الشراري" الحضور في عددٍ من المفاهيم والمهارات اللازمة، كفنّ الحوار بين الزوجين والمهارات اللازمة لإدارة حوار ناجح بينهما، وتقديم طرق حل المشكلات، وتنمية الحبّ بين الطرفين، إضافةً إلى عددٍ من المهارات المتعلقة بالبرنامج.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير عطالله بن مكمي الرويلي شكره وتقديره للمدرب سعد الشراري على حضوره المميز وأدائه الماتع، موضحاً أن الجمعية تهدف من إقامة وتنفيذ هذه البرامج تحقيق أكبر قدر من التوافق بين المتزوجين من خلال تقديم عددٍ من الأساليب المتطورة في تنمية مهارات التعامل بينهما.

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"أسرية صوير" تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج
سبق

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير، البرنامج التدريبي "الحياة السعيدة" والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، والذي نفذه المدرب المعتمد سعد بن خميس الشراري.

وتعددت محاور البرنامج وتنوعت في عددٍ من المجالات النفسية والتدريبية والقيم التربوية، حيث تعرّف الشباب على شروط تحقيق السعادة والاستقرار بين الزوجين، كما تعرفوا على مهارات الاشباع العاطفي والنفسي وتحقيق التوافق بين الزوجين، إضافة إلى الاحتياجات النفسية لهما.

كما ناقش المدرب "الشراري" الحضور في عددٍ من المفاهيم والمهارات اللازمة، كفنّ الحوار بين الزوجين والمهارات اللازمة لإدارة حوار ناجح بينهما، وتقديم طرق حل المشكلات، وتنمية الحبّ بين الطرفين، إضافةً إلى عددٍ من المهارات المتعلقة بالبرنامج.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير عطالله بن مكمي الرويلي شكره وتقديره للمدرب سعد الشراري على حضوره المميز وأدائه الماتع، موضحاً أن الجمعية تهدف من إقامة وتنفيذ هذه البرامج تحقيق أكبر قدر من التوافق بين المتزوجين من خلال تقديم عددٍ من الأساليب المتطورة في تنمية مهارات التعامل بينهما.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:32 PM

"أسرية صوير" تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج

تناولت المجالات النفسية والتدريبية والقيم التربوية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير، البرنامج التدريبي "الحياة السعيدة" والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، والذي نفذه المدرب المعتمد سعد بن خميس الشراري.

وتعددت محاور البرنامج وتنوعت في عددٍ من المجالات النفسية والتدريبية والقيم التربوية، حيث تعرّف الشباب على شروط تحقيق السعادة والاستقرار بين الزوجين، كما تعرفوا على مهارات الاشباع العاطفي والنفسي وتحقيق التوافق بين الزوجين، إضافة إلى الاحتياجات النفسية لهما.

كما ناقش المدرب "الشراري" الحضور في عددٍ من المفاهيم والمهارات اللازمة، كفنّ الحوار بين الزوجين والمهارات اللازمة لإدارة حوار ناجح بينهما، وتقديم طرق حل المشكلات، وتنمية الحبّ بين الطرفين، إضافةً إلى عددٍ من المهارات المتعلقة بالبرنامج.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير عطالله بن مكمي الرويلي شكره وتقديره للمدرب سعد الشراري على حضوره المميز وأدائه الماتع، موضحاً أن الجمعية تهدف من إقامة وتنفيذ هذه البرامج تحقيق أكبر قدر من التوافق بين المتزوجين من خلال تقديم عددٍ من الأساليب المتطورة في تنمية مهارات التعامل بينهما.

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