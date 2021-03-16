بخرائط "جوجل".. تقسيم النطاق الجغرافي لخدمات "5 جمعيات خيرية" بمكة

جولة لـ "الصواط" يرافقه رؤساء مجالسها ومديروها على قرى شرق ثم اتفاق

وقف مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة، ساعد الصواط؛ ميدانياً على نطاق الخدمة لخمس جمعيات خيرية شرق مكة المكرّمة؛ بهدف إعادة تقسيم النطاقات الجغرافية للخدمة بعد انضمام جمعيات جديدة إليها.

وقام "الصواط"؛ يرافقه رؤساء مجالس الجمعيات ومديروها التنفيذيون بجولة على مواقع الخدمة لتلك الجمعيات في قرى شرق مكة المكرّمة؛ ثم اجتمع بهم لتوقيع اتفاقية تحدد نطاق عمل كل جمعية والتقسيم الخاص بها في ضوء خرائط جوجل الجوية؛ حيث وقّع الجميع اتفاقية تقسيم النطاق الجغرافي الجديد لكل جمعية بما يسهم في خدمة المستفيدين من قرى شرق مكة المكرمة.

حضر اللقاء، عضو المجلس الفرعي للجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرّمة ساعد الجهني؛ وعدد من المسؤولين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة.

يُذكر أن الجمعيات الخمس، هي: جمعية البر بالشرائع، وجمعية نخلة الخيرية، وجمعية لين بالبجيدي، وجمعية الجعرانة الخيرية، وجمعية صنائع بوادي بني عمير.