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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكدًا ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكدًا ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
10:54 PM
اخر تعديل
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
12:16 PM

خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الفطر من رئيس الوزراء العراقي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
2
1,110

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكدًا ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.

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