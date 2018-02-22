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نجران.. "بلدية ثار" تغلق وتغرّم عدداً من المحلات والمطاعم

أغلقت بلدية محافظة ثار، شمال منطقة نجران، أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية بالمحافظة، عدداً من المحلات التجارية والمطاعم وطبّقت الغرمات بحق البعض منها.

وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية، مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأطعمةً مُعَدّة من اليوم السابق ومكشوفة، بالإضافة إلى تدني في مستوى النظافة.

كانت الحملة برئاسة رئيس قسم الخدمات حمد حسن آل دويس، وموظفي صحة البيئة، الذين لهم دور بارز في الميدان والمتابعة المستمرة؛ حيث اتخذت البلدية -ممثلة في قسم صحة البيئة- قرارات جزائية وفقاً للوائح المعمول بها، بإشراف ومتابعة من رئيس البلدية المكلف علي عبدالله الصقور؛ مشدداً على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها وخصوصاً ما يتعلق بصحة المواطن.

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نجران.. "بلدية ثار" تغلق وتغرّم عدداً من المحلات والمطاعم
سبق

أغلقت بلدية محافظة ثار، شمال منطقة نجران، أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية بالمحافظة، عدداً من المحلات التجارية والمطاعم وطبّقت الغرمات بحق البعض منها.

وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية، مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأطعمةً مُعَدّة من اليوم السابق ومكشوفة، بالإضافة إلى تدني في مستوى النظافة.

كانت الحملة برئاسة رئيس قسم الخدمات حمد حسن آل دويس، وموظفي صحة البيئة، الذين لهم دور بارز في الميدان والمتابعة المستمرة؛ حيث اتخذت البلدية -ممثلة في قسم صحة البيئة- قرارات جزائية وفقاً للوائح المعمول بها، بإشراف ومتابعة من رئيس البلدية المكلف علي عبدالله الصقور؛ مشدداً على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها وخصوصاً ما يتعلق بصحة المواطن.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:26 AM

نجران.. "بلدية ثار" تغلق وتغرّم عدداً من المحلات والمطاعم

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بندر آل عوض - نجران
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أغلقت بلدية محافظة ثار، شمال منطقة نجران، أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية بالمحافظة، عدداً من المحلات التجارية والمطاعم وطبّقت الغرمات بحق البعض منها.

وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية، مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأطعمةً مُعَدّة من اليوم السابق ومكشوفة، بالإضافة إلى تدني في مستوى النظافة.

كانت الحملة برئاسة رئيس قسم الخدمات حمد حسن آل دويس، وموظفي صحة البيئة، الذين لهم دور بارز في الميدان والمتابعة المستمرة؛ حيث اتخذت البلدية -ممثلة في قسم صحة البيئة- قرارات جزائية وفقاً للوائح المعمول بها، بإشراف ومتابعة من رئيس البلدية المكلف علي عبدالله الصقور؛ مشدداً على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها وخصوصاً ما يتعلق بصحة المواطن.

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