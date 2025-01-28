"فلامنغو" يوافق على بيع "ميشيل" لـ"الهلال"

بعد أكثر من 15 يومًا من المفاوضات بين الناديين، وافقت إدارة فلامنغو على بيع جناح الفريق ميشيل لصالح الهلال السعودي.



وبحسب ما نقلت الصحف البرازيلية فإن اللاعب سيحصل على راتب أعلى بثلاث مرات مما كان يحصل عليه مع ناديه البرازيلي.



وأوضحت تلك التقارير أنه متبقٍ فقط توقيع العقود والإعلان عن اكتمال الصفقة لصالح النادي السعودي.



ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بعدة صفقات محلية وأجنبية استعدادًا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.