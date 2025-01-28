النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلامنغو" يوافق على بيع "ميشيل" لـ"الهلال"

بعد أكثر من 15 يومًا من المفاوضات بين الناديين، وافقت إدارة فلامنغو على بيع جناح الفريق ميشيل لصالح الهلال السعودي.

وبحسب ما نقلت الصحف البرازيلية فإن اللاعب سيحصل على راتب أعلى بثلاث مرات مما كان يحصل عليه مع ناديه البرازيلي.

وأوضحت تلك التقارير أنه متبقٍ فقط توقيع العقود والإعلان عن اكتمال الصفقة لصالح النادي السعودي.

ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بعدة صفقات محلية وأجنبية استعدادًا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فلامنغو" يوافق على بيع "ميشيل" لـ"الهلال"
سبق

بعد أكثر من 15 يومًا من المفاوضات بين الناديين، وافقت إدارة فلامنغو على بيع جناح الفريق ميشيل لصالح الهلال السعودي.

وبحسب ما نقلت الصحف البرازيلية فإن اللاعب سيحصل على راتب أعلى بثلاث مرات مما كان يحصل عليه مع ناديه البرازيلي.

وأوضحت تلك التقارير أنه متبقٍ فقط توقيع العقود والإعلان عن اكتمال الصفقة لصالح النادي السعودي.

ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بعدة صفقات محلية وأجنبية استعدادًا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:00 PM

"فلامنغو" يوافق على بيع "ميشيل" لـ"الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
5,487

بعد أكثر من 15 يومًا من المفاوضات بين الناديين، وافقت إدارة فلامنغو على بيع جناح الفريق ميشيل لصالح الهلال السعودي.

وبحسب ما نقلت الصحف البرازيلية فإن اللاعب سيحصل على راتب أعلى بثلاث مرات مما كان يحصل عليه مع ناديه البرازيلي.

وأوضحت تلك التقارير أنه متبقٍ فقط توقيع العقود والإعلان عن اكتمال الصفقة لصالح النادي السعودي.

ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بعدة صفقات محلية وأجنبية استعدادًا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة