وشدد المهندس "العتيبي" على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً ببلدياتها الفرعية أمس، 620 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 22 مخالفة لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

620 جولة رقابية على المنشآت التجارية بنجران تسفر عن 3 إغلاقات و22 مخالفة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-18 نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً ببلدياتها الفرعية أمس، 620 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 22 مخالفة لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية. وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين. وشدد المهندس "العتيبي" على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 12:04 PM

620 جولة رقابية على المنشآت التجارية بنجران تسفر عن 3 إغلاقات و22 مخالفة أكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة





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نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً ببلدياتها الفرعية أمس، 620 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 22 مخالفة لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وشدد المهندس "العتيبي" على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.