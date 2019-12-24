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انطلاق معرض أبها الدولي الثالث "فرنشايز 2019" مساء اليوم

يتخلّله 5 ورش عمل نوعيّة

ينطلق معرض أبها الدولي الثالث للامتياز التجاري "أبها فرنشايز 2019"، مساء اليوم، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتنظّم المعرض، غرفة أبها، ممثلة في لجنة ريادة الأعمال، بالشراكة مع مؤسسة تُلّة الإبداع لتنظيم الفعاليات في قاعة عسير، بفندق قصر أبها.

ويحظى المعرض الذي يستمرّ حتى الخميس المقبل، برعاية تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع برنامج "كفالة"، لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

كما يدخل ضمن الفعاليات المصاحبة، عقد خمس ورش عمل؛ الأولى منها مساء اليوم، بإشراف بنك التنمية الاجتماعية، ويقدمها فارس البازعي، بعنوان "الامتياز التجاري".

معرض أبها الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق معرض أبها الدولي الثالث "فرنشايز 2019" مساء اليوم
سبق

ينطلق معرض أبها الدولي الثالث للامتياز التجاري "أبها فرنشايز 2019"، مساء اليوم، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتنظّم المعرض، غرفة أبها، ممثلة في لجنة ريادة الأعمال، بالشراكة مع مؤسسة تُلّة الإبداع لتنظيم الفعاليات في قاعة عسير، بفندق قصر أبها.

ويحظى المعرض الذي يستمرّ حتى الخميس المقبل، برعاية تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع برنامج "كفالة"، لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

كما يدخل ضمن الفعاليات المصاحبة، عقد خمس ورش عمل؛ الأولى منها مساء اليوم، بإشراف بنك التنمية الاجتماعية، ويقدمها فارس البازعي، بعنوان "الامتياز التجاري".

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
06:53 PM

انطلاق معرض أبها الدولي الثالث "فرنشايز 2019" مساء اليوم

يتخلّله 5 ورش عمل نوعيّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ينطلق معرض أبها الدولي الثالث للامتياز التجاري "أبها فرنشايز 2019"، مساء اليوم، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتنظّم المعرض، غرفة أبها، ممثلة في لجنة ريادة الأعمال، بالشراكة مع مؤسسة تُلّة الإبداع لتنظيم الفعاليات في قاعة عسير، بفندق قصر أبها.

ويحظى المعرض الذي يستمرّ حتى الخميس المقبل، برعاية تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع برنامج "كفالة"، لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

كما يدخل ضمن الفعاليات المصاحبة، عقد خمس ورش عمل؛ الأولى منها مساء اليوم، بإشراف بنك التنمية الاجتماعية، ويقدمها فارس البازعي، بعنوان "الامتياز التجاري".

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