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نقلاً عن "المطرفي".. أمطار غزيرة منذ 54 عاماً تضرب جدة وهي الأقوى

صحيفة لم تتمكن من الصدور وطلاب انصرفوا ولم يكن لها مثيل منذ سنوات

منذ 54 عاماً شهدت مدينة جدة أمطاراً غزيرة لم تشهدها من قبل؛ ففي يوم الأربعاء ٤ من ذي القعدة ١٣٨٨هـ هطلت أمطار غزيرة مدرارة على مدينة جدة، وجرت على إثرها سيول متدفقة وصفت بأنه لم يقع مثلها منذ سنوات طويلة.

فقد غمرت الشوارع، وانصرف الطلاب والطالبات، وباشرت الجهات مهامها ميدانياً، واعتذرت صحيفة عكاظ لقرائها عن عدم صدورها ليوم الخميس لتعرض مقرها للسيل، وتعذر وصول موظفيها.

هكذا نقل اللواء سالم المطرفي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سابقاً في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر".

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نقلاً عن "المطرفي".. أمطار غزيرة منذ 54 عاماً تضرب جدة وهي الأقوى
سبق

منذ 54 عاماً شهدت مدينة جدة أمطاراً غزيرة لم تشهدها من قبل؛ ففي يوم الأربعاء ٤ من ذي القعدة ١٣٨٨هـ هطلت أمطار غزيرة مدرارة على مدينة جدة، وجرت على إثرها سيول متدفقة وصفت بأنه لم يقع مثلها منذ سنوات طويلة.

فقد غمرت الشوارع، وانصرف الطلاب والطالبات، وباشرت الجهات مهامها ميدانياً، واعتذرت صحيفة عكاظ لقرائها عن عدم صدورها ليوم الخميس لتعرض مقرها للسيل، وتعذر وصول موظفيها.

هكذا نقل اللواء سالم المطرفي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سابقاً في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر".

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:54 PM

نقلاً عن "المطرفي".. أمطار غزيرة منذ 54 عاماً تضرب جدة وهي الأقوى

صحيفة لم تتمكن من الصدور وطلاب انصرفوا ولم يكن لها مثيل منذ سنوات

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عبدالله الراجحي - جدة
4
17,839

منذ 54 عاماً شهدت مدينة جدة أمطاراً غزيرة لم تشهدها من قبل؛ ففي يوم الأربعاء ٤ من ذي القعدة ١٣٨٨هـ هطلت أمطار غزيرة مدرارة على مدينة جدة، وجرت على إثرها سيول متدفقة وصفت بأنه لم يقع مثلها منذ سنوات طويلة.

فقد غمرت الشوارع، وانصرف الطلاب والطالبات، وباشرت الجهات مهامها ميدانياً، واعتذرت صحيفة عكاظ لقرائها عن عدم صدورها ليوم الخميس لتعرض مقرها للسيل، وتعذر وصول موظفيها.

هكذا نقل اللواء سالم المطرفي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة سابقاً في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر".

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