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"تركي بن طلال" يشهد تسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المتعففة في عسير

ضِمن برنامج الإسكان التنموي بحق الانتفاع وبعد زيارة المنزل القديم ودراسة حالتهم

بناءً على توجيه القيادة الرشيدة، شهد أمير عسير الأمير تركي بن طلال، تسليم إحدى الأسر المتعففة في المنطقة وحدةً سكنية بعد دراسة حالتهم والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السكني.

وتم تسليمهم الوحدة السكنية بعقد "انتفاع" مُدرَج ضِمن برنامج الإسكان التنموي، الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وشهد أمير منطقة عسير تسليم الوحدة السكنية للأسرة بمكتبه في مقر الإمارة، عقب زيارته للسكن القديم الذي كانت تعيش فيه الأسرة، وبعد دراسة وضعهم، تم تقديم وحدة سكنية تنموية لهم بالشراكة مع جمعية منازل بمنطقة عسير، التي تعمل برؤية توفير حلول الإسكان للأسر المحتاجة بالمنطقة.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يشهد تسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المتعففة في عسير
سبق

بناءً على توجيه القيادة الرشيدة، شهد أمير عسير الأمير تركي بن طلال، تسليم إحدى الأسر المتعففة في المنطقة وحدةً سكنية بعد دراسة حالتهم والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السكني.

وتم تسليمهم الوحدة السكنية بعقد "انتفاع" مُدرَج ضِمن برنامج الإسكان التنموي، الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وشهد أمير منطقة عسير تسليم الوحدة السكنية للأسرة بمكتبه في مقر الإمارة، عقب زيارته للسكن القديم الذي كانت تعيش فيه الأسرة، وبعد دراسة وضعهم، تم تقديم وحدة سكنية تنموية لهم بالشراكة مع جمعية منازل بمنطقة عسير، التي تعمل برؤية توفير حلول الإسكان للأسر المحتاجة بالمنطقة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:37 AM

"تركي بن طلال" يشهد تسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المتعففة في عسير

ضِمن برنامج الإسكان التنموي بحق الانتفاع وبعد زيارة المنزل القديم ودراسة حالتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بناءً على توجيه القيادة الرشيدة، شهد أمير عسير الأمير تركي بن طلال، تسليم إحدى الأسر المتعففة في المنطقة وحدةً سكنية بعد دراسة حالتهم والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السكني.

وتم تسليمهم الوحدة السكنية بعقد "انتفاع" مُدرَج ضِمن برنامج الإسكان التنموي، الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وشهد أمير منطقة عسير تسليم الوحدة السكنية للأسرة بمكتبه في مقر الإمارة، عقب زيارته للسكن القديم الذي كانت تعيش فيه الأسرة، وبعد دراسة وضعهم، تم تقديم وحدة سكنية تنموية لهم بالشراكة مع جمعية منازل بمنطقة عسير، التي تعمل برؤية توفير حلول الإسكان للأسر المحتاجة بالمنطقة.

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