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"ترامب": سيتم توفير هذا الدواء بشكل "فوري" بعد تقييمه

الولايات المتحدة تقر دواء للملاريا لمعالجة المصابين بكورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته وافقت على دواء يستخدم لعلاج الملاريا من أجل استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم: إنه سيوفر هذا الدواء بشكل "فوري" بعد أن يتم تقييمه من قبل إدارة الأغذية والدواء.

وأضاف أن التجارب السريرية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد تجري بشكل جيد، لكنه توقع أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للحصول على اللقاح.

وأوضح ترامب أن إدارته تعمل على حماية الشعب الأمريكي من هذا الفيروس، مشيراً إلى أن إدارته اتخذت إجراءات للمساعدة في هذه الأزمة.

وتابع: "تخلصنا من أمور بيروقراطية لتطوير لقاحات وعلاجات بأسرع ما يمكن، حيث بدأنا التجارب السريرية على اللقاح، وكان هذا سابقاً لأوانه لأن تطوير اللقاح كان سيتطلب سنوات، لأن إدخاله إلى جسم الإنسان يحتاج إلى اختبارات مطولة".

كما أعرب ترامب عن اعتقاده "بأن الاقتصاد الأمريكي سيستعيد عافيته وسيكون أفضل من السابق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارة الأغذية والدواء ستسرع عملية تطوير علاجات للفيروس، مشدداً على ضرورة إزالة كل العوائق التي قد تواجه إدارته في الحد من انتشار الفيروس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": سيتم توفير هذا الدواء بشكل "فوري" بعد تقييمه
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته وافقت على دواء يستخدم لعلاج الملاريا من أجل استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم: إنه سيوفر هذا الدواء بشكل "فوري" بعد أن يتم تقييمه من قبل إدارة الأغذية والدواء.

وأضاف أن التجارب السريرية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد تجري بشكل جيد، لكنه توقع أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للحصول على اللقاح.

وأوضح ترامب أن إدارته تعمل على حماية الشعب الأمريكي من هذا الفيروس، مشيراً إلى أن إدارته اتخذت إجراءات للمساعدة في هذه الأزمة.

وتابع: "تخلصنا من أمور بيروقراطية لتطوير لقاحات وعلاجات بأسرع ما يمكن، حيث بدأنا التجارب السريرية على اللقاح، وكان هذا سابقاً لأوانه لأن تطوير اللقاح كان سيتطلب سنوات، لأن إدخاله إلى جسم الإنسان يحتاج إلى اختبارات مطولة".

كما أعرب ترامب عن اعتقاده "بأن الاقتصاد الأمريكي سيستعيد عافيته وسيكون أفضل من السابق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارة الأغذية والدواء ستسرع عملية تطوير علاجات للفيروس، مشدداً على ضرورة إزالة كل العوائق التي قد تواجه إدارته في الحد من انتشار الفيروس.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:58 PM

"ترامب": سيتم توفير هذا الدواء بشكل "فوري" بعد تقييمه

الولايات المتحدة تقر دواء للملاريا لمعالجة المصابين بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته وافقت على دواء يستخدم لعلاج الملاريا من أجل استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم: إنه سيوفر هذا الدواء بشكل "فوري" بعد أن يتم تقييمه من قبل إدارة الأغذية والدواء.

وأضاف أن التجارب السريرية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد تجري بشكل جيد، لكنه توقع أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للحصول على اللقاح.

وأوضح ترامب أن إدارته تعمل على حماية الشعب الأمريكي من هذا الفيروس، مشيراً إلى أن إدارته اتخذت إجراءات للمساعدة في هذه الأزمة.

وتابع: "تخلصنا من أمور بيروقراطية لتطوير لقاحات وعلاجات بأسرع ما يمكن، حيث بدأنا التجارب السريرية على اللقاح، وكان هذا سابقاً لأوانه لأن تطوير اللقاح كان سيتطلب سنوات، لأن إدخاله إلى جسم الإنسان يحتاج إلى اختبارات مطولة".

كما أعرب ترامب عن اعتقاده "بأن الاقتصاد الأمريكي سيستعيد عافيته وسيكون أفضل من السابق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارة الأغذية والدواء ستسرع عملية تطوير علاجات للفيروس، مشدداً على ضرورة إزالة كل العوائق التي قد تواجه إدارته في الحد من انتشار الفيروس.

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