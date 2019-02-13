النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا" بتعليم الرياض

حضرها 750 مرشدًا ومرشدة طبية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الصحة المدرسية، وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا".

جاء ذلك، في مقر المستشفى السعودي الألماني، على مدار يومين، بحضور قرابة 750 مرشدًا ومرشدة صحية من مدارس المنطقة "بنين وبنات".

وحوت الندوة ورقتين، الأولى من تقديم أستاذ علوم الغذاء في جامعة الملك سعود، الدكتور رشود الشقراوي، بعنوان "الوقاية من كورونا بالغذاء والطب البديل لرفع مناعة الجسم".

وخلال ٤٥ دقيقة، تناول الدكتور "الشقراوي" تعريف "كورونا"، وخطورته وسبل الوقاية من انتشاره، والإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حالات مصابة في المدارس والبرامج والأصناف الغذائية، التي تساعد على رفع المناعة للوقاية من العدوى.

كما قدمت د. فاطمة الزهراني، من قسم مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بوزارة الصحة، ورقة بعنوان "طرق الوقاية من كورونا والحد من انتشاره"، استعرضت فيها الدكتورة فاطمة الزهراني، تركيبة الفيروس وطرق انتقاله والتدابير اللازمة لمنع انتشاره.

وأوضحت "الزهراني" آثار الإصابة بكورونا، وأعراضه والعديد من التفاصيل حوله وسبل الوقاية منه.

تعليم الرياض الحماية والوقاية من كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا" بتعليم الرياض
سبق

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الصحة المدرسية، وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا".

جاء ذلك، في مقر المستشفى السعودي الألماني، على مدار يومين، بحضور قرابة 750 مرشدًا ومرشدة صحية من مدارس المنطقة "بنين وبنات".

وحوت الندوة ورقتين، الأولى من تقديم أستاذ علوم الغذاء في جامعة الملك سعود، الدكتور رشود الشقراوي، بعنوان "الوقاية من كورونا بالغذاء والطب البديل لرفع مناعة الجسم".

وخلال ٤٥ دقيقة، تناول الدكتور "الشقراوي" تعريف "كورونا"، وخطورته وسبل الوقاية من انتشاره، والإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حالات مصابة في المدارس والبرامج والأصناف الغذائية، التي تساعد على رفع المناعة للوقاية من العدوى.

كما قدمت د. فاطمة الزهراني، من قسم مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بوزارة الصحة، ورقة بعنوان "طرق الوقاية من كورونا والحد من انتشاره"، استعرضت فيها الدكتورة فاطمة الزهراني، تركيبة الفيروس وطرق انتقاله والتدابير اللازمة لمنع انتشاره.

وأوضحت "الزهراني" آثار الإصابة بكورونا، وأعراضه والعديد من التفاصيل حوله وسبل الوقاية منه.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
06:59 PM

ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا" بتعليم الرياض

حضرها 750 مرشدًا ومرشدة طبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
412

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الصحة المدرسية، وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا".

جاء ذلك، في مقر المستشفى السعودي الألماني، على مدار يومين، بحضور قرابة 750 مرشدًا ومرشدة صحية من مدارس المنطقة "بنين وبنات".

وحوت الندوة ورقتين، الأولى من تقديم أستاذ علوم الغذاء في جامعة الملك سعود، الدكتور رشود الشقراوي، بعنوان "الوقاية من كورونا بالغذاء والطب البديل لرفع مناعة الجسم".

وخلال ٤٥ دقيقة، تناول الدكتور "الشقراوي" تعريف "كورونا"، وخطورته وسبل الوقاية من انتشاره، والإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حالات مصابة في المدارس والبرامج والأصناف الغذائية، التي تساعد على رفع المناعة للوقاية من العدوى.

كما قدمت د. فاطمة الزهراني، من قسم مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بوزارة الصحة، ورقة بعنوان "طرق الوقاية من كورونا والحد من انتشاره"، استعرضت فيها الدكتورة فاطمة الزهراني، تركيبة الفيروس وطرق انتقاله والتدابير اللازمة لمنع انتشاره.

وأوضحت "الزهراني" آثار الإصابة بكورونا، وأعراضه والعديد من التفاصيل حوله وسبل الوقاية منه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,679

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة