ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا" بتعليم الرياض

حضرها 750 مرشدًا ومرشدة طبية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الصحة المدرسية، وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، ندوة صحية عن "الحماية والوقاية من كورونا".

جاء ذلك، في مقر المستشفى السعودي الألماني، على مدار يومين، بحضور قرابة 750 مرشدًا ومرشدة صحية من مدارس المنطقة "بنين وبنات".

وحوت الندوة ورقتين، الأولى من تقديم أستاذ علوم الغذاء في جامعة الملك سعود، الدكتور رشود الشقراوي، بعنوان "الوقاية من كورونا بالغذاء والطب البديل لرفع مناعة الجسم".

وخلال ٤٥ دقيقة، تناول الدكتور "الشقراوي" تعريف "كورونا"، وخطورته وسبل الوقاية من انتشاره، والإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف حالات مصابة في المدارس والبرامج والأصناف الغذائية، التي تساعد على رفع المناعة للوقاية من العدوى.

كما قدمت د. فاطمة الزهراني، من قسم مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بوزارة الصحة، ورقة بعنوان "طرق الوقاية من كورونا والحد من انتشاره"، استعرضت فيها الدكتورة فاطمة الزهراني، تركيبة الفيروس وطرق انتقاله والتدابير اللازمة لمنع انتشاره.

وأوضحت "الزهراني" آثار الإصابة بكورونا، وأعراضه والعديد من التفاصيل حوله وسبل الوقاية منه.