القادسية يلحق بالعين والباطن.. إلى دوري المحترفين

حسم مصيره في الجولة 36 من الدوري

حسم فريق القادسية الأول لكرة القدم أمر صعوده إلى دوري المحترفين إثر تغلبه على المتصدر الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

رفع القادسية رصيده إلى 69 في المركز الثالث، مرافقاً العين صاحب المركز الثاني (71)، ونظيره الباطن المتصدر (72).

سجل أهداف القادسية حسن العمري التسجيل عند الدقيقة السادسة قبل أن يعزز المحترف ستانلي تقدمه بهدف آخر (28)، ثم أضاف وليد الشنقيطي الثالث قبل نهاية الشوط الأول (43)، قبل أن يقلص الباطن الفارق بهدف عن طريق حسن شراحيلي.

ونجح فريق العين بخطف بطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين بعد فوزه على ضيفه فريق أحد بهدفين دون مقابل ضمن الجولة 36 من دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ليصبح ثاني الصاعدين بعد أن ضمن الباطن العودة إلى الأضواء منذ أسبوعين.

وجاءت ثنائية العين بواسطة محمد فؤاد ويوسف فوزاعي في الدقيقتين 24 و29، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ورفع العين رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، على بعد جولتين من خط النهاية بينما توقف رصيد فريق أحد عند 57 نقطة في المركز الخامس.

من جانبه هنأ حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين لكرة القدم بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأشاد أمير الباحة بمستوى الفريق، والجهود التي بذلت من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، لصعود الفريق إلى دوري المحترفين، حاثاً على الاستعداد المبكر للموسم المقبل وتقديم مستويات مشرفة وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيره.

وثمن أمير الباحة الإنجاز الذي حققه نادي العين بتأهله التاريخي بعد مجهود موسم طويل وشاق، مثل فيها المنطقة خير تمثيل، مشيراً سموه بأن صعود نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يؤكد تطور وازدهار رياضة منطقة الباحة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف الأمير حسام أن إنجاز العين أفرح الكثير من الرياضيين ومحبي النادي، متمنياً أن ينعكس ذلك إيجاباً على بقية أندية المنطقة وأن يكون محفزاً لهم في الموسم المقبل، مباركاً كل خطوة إيجابيه وكل إنجاز يسجل باسم منطقة الباحة.