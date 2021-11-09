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"الإحصاء الخليجي": قرابة 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون.. والتعافي بالمملكة 98%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19.526 وحالات الإصابة 2.524.062 حالة

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 84 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.877.472 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.524.062 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.496.349 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.526 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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"الإحصاء الخليجي": قرابة 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون.. والتعافي بالمملكة 98%
سبق

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 84 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.877.472 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.524.062 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.496.349 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.526 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:21 PM

"الإحصاء الخليجي": قرابة 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون.. والتعافي بالمملكة 98%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19.526 وحالات الإصابة 2.524.062 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 84 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.877.472 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.524.062 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.496.349 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.526 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

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