أمير الباحة يستقبل وزير الموارد البشرية ويستعرض الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة

أشاد بجهود الوزارة في دعم الشباب والفتيات وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم الأهالي في منطقة الباحة.

وأشاد أمير المنطقة بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الشباب والفتيات وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- , مشيراً إلى ما تتميز به المنطقة من مقومات تنموية وسياحية واستثمارية وما يتمتع به شباب وفتيات المنطقة من قدرات لخدمة منطقتهم ووطنهم.

فيما استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البرامج والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها في جميع مناطق المملكة التي تسعى إلى دفع عجلة التنمية في مناطق المملكة من خلال المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ورفع كفاءة ومهارة الفئات التي تخدمها الوزارة وتأهيلهم لسوق العمل.

وقد حضر الاستقبال مساعد وزير الموارد البشرية المهندس محمد الجاسر, ومدير الوزارة لفروع المناطق ياسر عبدالرحمن الباطين ووكيل إمارة الباحة أحمد بن صالح السياري ومدير فرع الوزارة بالمنطقة شايق بن محمد الشايق.