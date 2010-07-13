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رسمياً .. عبدالفتاح آدم نصراوي لخمسة مواسم

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم موافقتها على بيع عقد اللاعب عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر لمدة خمسة مواسم.

وقال النادي في تغريدة: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، ومثل الجانب النصراوي في الصفقة "عبدالرحمن الحلافي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. عبدالفتاح آدم نصراوي لخمسة مواسم
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم موافقتها على بيع عقد اللاعب عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر لمدة خمسة مواسم.

وقال النادي في تغريدة: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، ومثل الجانب النصراوي في الصفقة "عبدالرحمن الحلافي".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:49 AM

رسمياً .. عبدالفتاح آدم نصراوي لخمسة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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15,909

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم موافقتها على بيع عقد اللاعب عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر لمدة خمسة مواسم.

وقال النادي في تغريدة: "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، ومثل الجانب النصراوي في الصفقة "عبدالرحمن الحلافي".

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200 مليون

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