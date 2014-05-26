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وزير الداخلية: نجاح "أبشر" و"فُرجت" جزءٌ من خطة إستراتيجية شاملة

قال: لم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية وتخدم المواطن والمقيم

أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن منصة "أبشر" ومنصة "فُرجت" هما من منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وجزءٌ من خطة إستراتيجية شاملة.

وقال: "أبشر وفُرجت وغيرهما من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي أحد منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة إستراتيجية شاملة".

وتابع وزير الداخلية: "‏واليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة، فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعاً".

وأضاف الوزير: "‏أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يُبذل لتحقيق المأمول، ويتوّج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات، في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية: نجاح "أبشر" و"فُرجت" جزءٌ من خطة إستراتيجية شاملة
سبق

أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن منصة "أبشر" ومنصة "فُرجت" هما من منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وجزءٌ من خطة إستراتيجية شاملة.

وقال: "أبشر وفُرجت وغيرهما من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي أحد منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة إستراتيجية شاملة".

وتابع وزير الداخلية: "‏واليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة، فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعاً".

وأضاف الوزير: "‏أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يُبذل لتحقيق المأمول، ويتوّج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات، في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
01:39 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
04:49 AM

وزير الداخلية: نجاح "أبشر" و"فُرجت" جزءٌ من خطة إستراتيجية شاملة

قال: لم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية وتخدم المواطن والمقيم

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
3,747

أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن منصة "أبشر" ومنصة "فُرجت" هما من منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وجزءٌ من خطة إستراتيجية شاملة.

وقال: "أبشر وفُرجت وغيرهما من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي أحد منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة إستراتيجية شاملة".

وتابع وزير الداخلية: "‏واليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة، فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعاً".

وأضاف الوزير: "‏أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يُبذل لتحقيق المأمول، ويتوّج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات، في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها".

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