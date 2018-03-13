بلدية بارق تعزز حملة الوقاية من "كورونا" وتُلزم المحال بتوفير المعقمات

باشرت التوعية بخطر الفيروس والتشديد على أهمية لبس الكمامات بشكل دائم

قامت بلدية محافظة بارق- ممثلة في قسم صحة البيئة- بحملة رقابية على صوالين الحلاقة في المحافظة والمراكز التابعة وتم خلالها توزيع عينات من المعقمات لتثقيفهم على آلية استخدامها.

يأتي ذلك تعزيزًا لحملة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تمت التوعية بخطر الفيروس والتشديد على أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات بشكل دائم، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي أشار إلى منسوبي البلدية بالتفاعل مع الحملة الوقائية من الفيروس وحثهم على تنفيذ الخطوات الوقائية.

كما وجّه بتكليف المطاعم والبوفيهات بتوفير المعقمات بجانب المغاسل اليدوية ومسح الأرضيات والأسطح بالمعقمات بشكل دائم ويومي وشدد على منع المقاهي من تقديم الشيشة إلى حين انتهاء الحملة الوقائية التي قام المراقبون الصحيون بالمنع منها حين صدور الأمر بذلك.