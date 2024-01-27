النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تستطلع آراء المستهلكين حول خدمات وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية

بعد طرح "استبانة وكالات السيارات" وبهدف رفع جودة الخدمات في القطاعات كافة

تعزيزًا لدور المستهلك في التحسين والتطوير، أطلقت وزارة التجارة اليوم استبانة لقياس رضا المستهلك عن وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف قياس مستوى جودة الخدمات المقدَّمة للمستهلك؛ لتتم عملية التطوير بشفافية ووضوح.

وتتضمن الاستبانة المواضيع ذات الأولوية للمستهلك، المتعلقة بجودة المنتجات وأسعارها، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والضمان، والاسترجاع والاستبدال، وآلية معالجة الشكاوى.. ويمكن المشاركة في الاستبانة من خلال الرابط الآتي:

https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/20E427F4628D01B2

وتأتي هذه الاستبانة بعد طرح الوزارة الأسبوع الماضي الاستبيان الخاص بقياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات؛ وذلك بهدف إشراك المستهلك في تجويد الخدمات في القطاعات كافة.

وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدَّمة للمستهلك من خلال التنسيق والتواصل مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء، تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلكين بشكل دوري.

وكان معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد اجتمع في يونيو الماضي مع وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع، والضمان، والصيانة وقطع الغيار.. وأكد أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية للمستهلكين، وسرعة معالجة البلاغات والشكاوى، وتطوير الأداء؛ لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تستطلع آراء المستهلكين حول خدمات وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية
سبق

تعزيزًا لدور المستهلك في التحسين والتطوير، أطلقت وزارة التجارة اليوم استبانة لقياس رضا المستهلك عن وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف قياس مستوى جودة الخدمات المقدَّمة للمستهلك؛ لتتم عملية التطوير بشفافية ووضوح.

وتتضمن الاستبانة المواضيع ذات الأولوية للمستهلك، المتعلقة بجودة المنتجات وأسعارها، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والضمان، والاسترجاع والاستبدال، وآلية معالجة الشكاوى.. ويمكن المشاركة في الاستبانة من خلال الرابط الآتي:

https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/20E427F4628D01B2

وتأتي هذه الاستبانة بعد طرح الوزارة الأسبوع الماضي الاستبيان الخاص بقياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات؛ وذلك بهدف إشراك المستهلك في تجويد الخدمات في القطاعات كافة.

وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدَّمة للمستهلك من خلال التنسيق والتواصل مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء، تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلكين بشكل دوري.

وكان معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد اجتمع في يونيو الماضي مع وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع، والضمان، والصيانة وقطع الغيار.. وأكد أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية للمستهلكين، وسرعة معالجة البلاغات والشكاوى، وتطوير الأداء؛ لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:01 PM

"التجارة" تستطلع آراء المستهلكين حول خدمات وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية

بعد طرح "استبانة وكالات السيارات" وبهدف رفع جودة الخدمات في القطاعات كافة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
925

تعزيزًا لدور المستهلك في التحسين والتطوير، أطلقت وزارة التجارة اليوم استبانة لقياس رضا المستهلك عن وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف قياس مستوى جودة الخدمات المقدَّمة للمستهلك؛ لتتم عملية التطوير بشفافية ووضوح.

وتتضمن الاستبانة المواضيع ذات الأولوية للمستهلك، المتعلقة بجودة المنتجات وأسعارها، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والضمان، والاسترجاع والاستبدال، وآلية معالجة الشكاوى.. ويمكن المشاركة في الاستبانة من خلال الرابط الآتي:

https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/20E427F4628D01B2

وتأتي هذه الاستبانة بعد طرح الوزارة الأسبوع الماضي الاستبيان الخاص بقياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات؛ وذلك بهدف إشراك المستهلك في تجويد الخدمات في القطاعات كافة.

وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدَّمة للمستهلك من خلال التنسيق والتواصل مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء، تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلكين بشكل دوري.

وكان معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد اجتمع في يونيو الماضي مع وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع، والضمان، والصيانة وقطع الغيار.. وأكد أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية للمستهلكين، وسرعة معالجة البلاغات والشكاوى، وتطوير الأداء؛ لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة