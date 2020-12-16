النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجاسر": نقل 65 ألف طن أغذية وأدوية بالطائرات خلال الجائحة

أكد أن أداء الموانئ كان قويًا.. والزيادة في البواخر بلغت نسبة 5%

كشف وزير النقل صالح الجاسر عن نقل نحو 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية عبر الطائرات، خلال الجائحة.

وأكد "الجاسر" خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و #البيئة و #النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": أن أداء الموانئ كان قويًا، حيث حدثت زيادة في البواخر بنسبة 5% رغم تراجع التجارة العالمية.

وتابع : في المملكة 28 مطارًا، وقطاع النقل سيسهم بنقل اللقاحات وفق الإجراءات والمعايير الخاصة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجاسر": نقل 65 ألف طن أغذية وأدوية بالطائرات خلال الجائحة
سبق

كشف وزير النقل صالح الجاسر عن نقل نحو 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية عبر الطائرات، خلال الجائحة.

وأكد "الجاسر" خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و #البيئة و #النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": أن أداء الموانئ كان قويًا، حيث حدثت زيادة في البواخر بنسبة 5% رغم تراجع التجارة العالمية.

وتابع : في المملكة 28 مطارًا، وقطاع النقل سيسهم بنقل اللقاحات وفق الإجراءات والمعايير الخاصة بها.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
02:10 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
02:53 PM

"الجاسر": نقل 65 ألف طن أغذية وأدوية بالطائرات خلال الجائحة

أكد أن أداء الموانئ كان قويًا.. والزيادة في البواخر بلغت نسبة 5%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
363

كشف وزير النقل صالح الجاسر عن نقل نحو 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية عبر الطائرات، خلال الجائحة.

وأكد "الجاسر" خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و #البيئة و #النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": أن أداء الموانئ كان قويًا، حيث حدثت زيادة في البواخر بنسبة 5% رغم تراجع التجارة العالمية.

وتابع : في المملكة 28 مطارًا، وقطاع النقل سيسهم بنقل اللقاحات وفق الإجراءات والمعايير الخاصة بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,632
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,610
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,072

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة