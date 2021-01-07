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بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو

يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل

أعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة، اليوم الخميس؛ حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع؛ لتصل إلى رقم قياسي يومي بلغ 2447 في العاصمة.

واتخذ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، قرار إعلان حالة الطوارئ، بعد جلسة مخصصة لفرقة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، وسيتم بموجبه إغلاق المطاعم والحانات عند الساعة 8 مساء؛ فيما ستبقى مراكز التسوق والمدارس مفتوحة، وسيطلب من دور السينما والمتاحف تخفيض قدراتها الاستيعابية.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو
سبق

أعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة، اليوم الخميس؛ حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع؛ لتصل إلى رقم قياسي يومي بلغ 2447 في العاصمة.

واتخذ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، قرار إعلان حالة الطوارئ، بعد جلسة مخصصة لفرقة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، وسيتم بموجبه إغلاق المطاعم والحانات عند الساعة 8 مساء؛ فيما ستبقى مراكز التسوق والمدارس مفتوحة، وسيطلب من دور السينما والمتاحف تخفيض قدراتها الاستيعابية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
01:45 PM

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو

يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة، اليوم الخميس؛ حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع؛ لتصل إلى رقم قياسي يومي بلغ 2447 في العاصمة.

واتخذ رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، قرار إعلان حالة الطوارئ، بعد جلسة مخصصة لفرقة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، وسيتم بموجبه إغلاق المطاعم والحانات عند الساعة 8 مساء؛ فيما ستبقى مراكز التسوق والمدارس مفتوحة، وسيطلب من دور السينما والمتاحف تخفيض قدراتها الاستيعابية.

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