النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرائد" يبتعد عن الخطر .. بـ"سوبر هاتريك" البركاوي في مرمى "ضمك"

ابتعد فريق الرائد عن مراكز الخطر بعدما تغلب على شقيقه ضمك بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب الرائد كريم البركاوي كان نجم اللقاء بعد تسجيله لسوبر هاتريك في المباراة أربعة أهداف في شباك ضمك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الرائد" يبتعد عن الخطر .. بـ"سوبر هاتريك" البركاوي في مرمى "ضمك"
سبق

ابتعد فريق الرائد عن مراكز الخطر بعدما تغلب على شقيقه ضمك بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب الرائد كريم البركاوي كان نجم اللقاء بعد تسجيله لسوبر هاتريك في المباراة أربعة أهداف في شباك ضمك.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
06:15 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
07:34 PM

"الرائد" يبتعد عن الخطر .. بـ"سوبر هاتريك" البركاوي في مرمى "ضمك"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
772

ابتعد فريق الرائد عن مراكز الخطر بعدما تغلب على شقيقه ضمك بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب الرائد كريم البركاوي كان نجم اللقاء بعد تسجيله لسوبر هاتريك في المباراة أربعة أهداف في شباك ضمك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,206
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة