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بعد التوسّع في مراكز اللقاح.. "السعودية" تقترب من 11 مليون جرعة

عبر 587 مركزًا تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع بعد تجهيزها بمختلف متطلباتها

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر " 10.754.304 " جرعة.

وبهذا العدد يقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة من 11 مليون جرعة، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزًا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التوسّع في مراكز اللقاح.. "السعودية" تقترب من 11 مليون جرعة
سبق

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر " 10.754.304 " جرعة.

وبهذا العدد يقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة من 11 مليون جرعة، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزًا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:50 AM

بعد التوسّع في مراكز اللقاح.. "السعودية" تقترب من 11 مليون جرعة

عبر 587 مركزًا تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع بعد تجهيزها بمختلف متطلباتها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
5,803

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر " 10.754.304 " جرعة.

وبهذا العدد يقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة من 11 مليون جرعة، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزًا تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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